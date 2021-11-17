Как поддержать иммунитет и поднять себе настроение

Поздней осенью у многих людей проявляется подавленность, снижение работоспособности и иммунитета, наблюдается рост простудных и инфекционных заболеваний.

Поддержать свой организм просто: с помощью правильных, вкусных и полезных продуктов. Например, творога. О пользе творога мы поговорили с Людмилой Витальевной Кийковой, врачом-эндокринологом поликлиники «Вирмед» города Тулы.

— Существует мнение, что творог — это полезный кисломолочный продукт. А чем он так полезен?

— Творог — продукт, сквашенный пробиотическими культурами. Готовый продукт содержит не менее миллиона живых молочнокислых микроорганизмов. При попадании в желудочно-кишечный тракт в достаточном количестве живые микроорганизмы оказывают благоприятное влияние на микробиом человека.

Творог богат естественными нутриентами — содержит большое количество белка и кальция. Кальций участвует практически во всех процессах организма человека: передаче нервных импульсов, мышечном сокращении, свертывании крови, секреторной активности.

Особенную роль творог играет в формировании здоровья детей.

Важным условием для нормального и физического развития ребенка является регулярное употребление кисломолочных продуктов, в том числе и творога.

Норма физиологических потребностей в кальции для взрослого человека составляет 1000 мг, для детей — от 400 до 1000 мг в зависимости от возраста. В 100 г творога содержится 240 мг кальция, в йогурте для сравнения в 2 раза меньше — 100-150 мг.

Творог богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. В нем содержится кальций, железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор. Отмечу, что творог также богат метионином, это аминокислота, которая снижает уровень холестерина в организме и предупреждает ожирение печени.

— Как часто нужно есть творог?

— Отличный вопрос. Именно регулярное употребление творога положительно влияет на организм человека: поддерживает нервную систему и защищает от стрессов (за счет нормализации уровня серотонина), улучшает настроение и повышает тонус, укрепляет зубы, ногти, волосы (благодаря большому количеству кальция), участвует в нормализации уровня гемоглобина, поддержании зрения, а еще ускорении обмена веществ. А содержащийся в продукте магний участвует в поддержании в норме уровня сахара в крови.

В твороге содержится цинк и селен, которые помогают выработке тестостерона, это положительно сказывается на мужской потенции и репродуктивной функции.

— В последнее время на полках в магазинах появился творог в бутылке. Скажите, он так же полезен, как обычный творог?

— Питьевой творог (могу говорить о продукции торговой марки «Бежин луг») — это уникальный продукт для иммунитета. Благодаря запатентованной технологии производства, сохраняет больше полезных молочнокислых бактерий и незаменимых аминокислот. Эти аминокислоты играют ключевую роль в поддержании иммунного здоровья людей, помогают сжигать жир и преобразуют его в энергию, контролируют аппетит. Итак, питьевой творог:

является источником белка; содержание белка в питьевом твороге в 2,5 раза выше, чем в йогурте, — 6−7%;

содержит стимулирующие иммунитет сывороточные белки;

содержит фосфор и витамин В2;

содержит кальций, необходимый для костей и зубов людям всех возрастов;

а также молочные микроорганизмы, которые способны сформировать полноценную защиту.

Так что, можно смело говорить, что питьевой творог — максимально полезный продукт.

Еще имеет значение чистая этикетка — продукт не содержит консервантов, это 100% натуральный продукт.

Питьевая консистенция творога — это очень удобно. Для его употребления не нужна ложка, а маленькую бутылочку можно взять с собой в школу, на работу и в дорогу. Вкусный и полезный перекус всегда под рукой.