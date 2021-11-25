Скончался еще один пострадавший в жутком ДТП на трассе М-2 «Крым»

По информации Myslo, ночью в больнице скончался водитель Kia, который минувшим вечером пострадал в серьезном ДТП на 176-м км автодороги М-2 «Крым». Также по нашим данным, 13-летний пассажир автомобиля Mitsubishi находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Напомним , авария произошла 24 ноября. Предполагается, что автомобиль Mitsubishi Outlander занесло на скользкой дороге и вынесло на полосу встречного движения, где в тот момент находился автомобиль Kia Ceed. От полученных травм на месте происшествия скончался 14-летний мальчик.

На данный момент в больнице с травмами различной степени тяжести находятся двое взрослых.