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Скончался еще один пострадавший в жутком ДТП на трассе М-2 «Крым»

Скончался еще один пострадавший в жутком ДТП на трассе М-2 «Крым»

13-летний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

По информации Myslo, ночью в больнице скончался водитель Kia, который минувшим вечером пострадал в серьезном ДТП на 176-м км автодороги М-2 «Крым». Также по нашим данным, 13-летний пассажир автомобиля Mitsubishi находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.
 
Напомним, авария произошла 24 ноября. Предполагается, что автомобиль Mitsubishi Outlander занесло на скользкой дороге и вынесло на полосу встречного движения, где в тот момент находился автомобиль Kia Ceed. От полученных травм на месте происшествия скончался 14-летний мальчик.
 
На данный момент в больнице с травмами различной степени тяжести находятся двое взрослых.
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В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 1
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 2
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 3
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 4
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 5
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 6
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 7
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:21 0
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