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У переболевших жителей Тульской области COVID-сертификат должен действовать год
Фото из архива Myslo.

У переболевших жителей Тульской области COVID-сертификат должен действовать год

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила такое решение на основании низких показателей повторной заболеваемости.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать не полгода, а год. И связано это с низкими показателями повторной заболеваемости.
 
Голикова отметила, что соответствующее решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.
 
«Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%", — цитирует Голикову РИА.
 
Если Президент одобрит это решение, действие сертификата для переболевших COVID-19 продлят. По словам Голиковой, в случае принятия положительного решения, в методические рекомендации министерства здравоохранения будут внесены изменения и будут учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:22 0
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