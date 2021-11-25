У переболевших жителей Тульской области COVID-сертификат должен действовать год

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать не полгода, а год. И связано это с низкими показателями повторной заболеваемости.

Голикова отметила, что соответствующее решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.

«Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%", — цитирует Голикову РИА

Если Президент одобрит это решение, действие сертификата для переболевших COVID-19 продлят. По словам Голиковой, в случае принятия положительного решения, в методические рекомендации министерства здравоохранения будут внесены изменения и будут учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных.