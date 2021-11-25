Не проверяли температуру у детей в детсаду: в Тульской области суд оштрафовал двух медсестер

Дела об административных правонарушениях рассмотрели в Белевском районном суде.

На днях суд рассмотрел два административных дела о нарушении противоковидных правил (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) в отношении двух медработников детсадов г. Белева № 4 и № 5.

Оба учреждения проверил Роспотребнадзор и выяснил, что медработницы не организовали «входной фильтр» — измерение температуры у детей и посетителей. В специальном журнале никаких сведений не фиксировалось. Соблюдение данного санитарного требования являлось обязанностью медсестер.

В судебном заседании медработники участия не принимали, представили суду письменное заявление, в котором вину в совершении правонарушения признали; просили о смягчении наказания.

Обеим медсестрам суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил штраф в размере 7500 рублей. Это менее минимального размера, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (для граждан — от 15 до 40 тысяч рублей).

Постановления в законную силу пока не вступили.