В Туле уборщица магазина украла робот-пылесос

И втянула в преступление 67-летнюю знакомую.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился администратор сетевого магазина на улице Калинина. Мужчина заявил, что из торгового зала был похищен робот-пылесос.

Полицейские резонно предположили, что к преступлению могут быть причастны сотрудники магазина и внимательнейшим образом изучили записи камер видеонаблюдения. При просмотре записей их догадка подтвердилась, и в краже сознались 41-летняя уборщица магазина и её 67-летняя знакомая.

Похищенное обнаружено и изъято, в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.