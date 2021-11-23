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В Туле уборщица магазина украла робот-пылесос

В Туле уборщица магазина украла робот-пылесос

И втянула в преступление 67-летнюю знакомую.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился администратор сетевого магазина на улице Калинина. Мужчина заявил, что из торгового зала был похищен робот-пылесос.
 
Полицейские резонно предположили, что к преступлению могут быть причастны сотрудники магазина и внимательнейшим образом изучили записи камер видеонаблюдения. При просмотре записей их догадка подтвердилась, и в краже сознались 41-летняя уборщица магазина и её 67-летняя знакомая.
 
Похищенное обнаружено и изъято, в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.  
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 09:43 0
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