В Новомосковске спасатели вывели из горящего дома трех человек

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Вчера, 22 ноября, в 22.59 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Садовой в Новомосковске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Прибыв на указанный адрес в 23.08, пожарные ликвидировали открытое горение за 22 минуты. В результате происшествия пострадал 54-летний мужчина. У него диагностировано отравление продуктами горения.

Кроме этого, спасатели вывели из горящего дома трёх человек. Причина пожара устанавливается.