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В Новомосковске спасатели вывели из горящего дома трех человек
фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Новомосковске спасатели вывели из горящего дома трех человек

Причина пожара устанавливается.

Вчера, 22 ноября, в 22.59 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Садовой в Новомосковске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
Прибыв на указанный адрес в 23.08, пожарные ликвидировали открытое горение за 22 минуты. В результате происшествия пострадал 54-летний мужчина. У него диагностировано отравление продуктами горения. 
 
Кроме этого, спасатели вывели из горящего дома трёх человек. Причина пожара устанавливается.
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