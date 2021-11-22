Убийство москвича в Новомосковске: уголовное дело рассмотрят заново

Ранее обвиняемого признали виновным в убийстве в состоянии аффекта, после чего отпустили на свободу.

В Новомосковске отменён приговор в отношении 66-летнего местного жителя Евгения Фурцева. 1 июля мужчина был признан виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Отметим, что судья переквалифицировал статью обвинения после того, как удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. До дня оглашения приговора Фурцев обвинялся в убийстве.

Напомним, 9 мая 2019 года обвиняемый поссорился с потерпевшим, 50-летним жителем столицы Игорем Штыкановым. Мужчина жил и работал в Москве, но каждый год вместе с женой приезжал в деревню Осаново под Новомосковском на День Победы – наводил порядок на кладбище, где были похоронены его родственники.

В ходе ссоры Фурцев нанес потерпевшему не менее 11 ударов ножом. От полученных ран тот скончался на месте. Изначально следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Спустя полгода после ареста статью, по которой должны были судить обвиняемого, поменяли на более мягкую — «Убийство в состоянии аффекта». Мужчине изменили меру пресечения и отпустили под подписку о невыезде.

Адвокат потерпевшего добился того, чтобы дело вновь переквалифицировали на убийство, но меру пресечения по какой-то причине обвиняемому не поменяли. Из-за этого он в течение нескольких месяцев не являлся в суд, заявляя, что соблюдает пункт Указа губернатора о самоизоляции и боится заразиться коронавирусом.

В своем последнем слове Фурцев извинился перед вдовой Штыканова, заявив, что «понимает, какую причинил ей утрату».

Приговором суда Евгению Фурцеву было назначено наказание в виде 3-х лет ограничения свободы, кроме этого он должен был выплатить 500 000 рублей вдове потерпевшего. Адвокат потерпевшего и сторона обвинения планировали обжаловать данное решение.