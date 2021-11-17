В Тульском государственном университете представили программу развития до 2030 года

В университете будет реализовываться стратегический проект оборонной направленности, а также появятся молодежные научные лаборатории.

За последние несколько лет Тульский государственный университет стал участником сразу нескольких крупных проектов, получил звание опорного вуза и стал одним из базовых участников научно-образовательного центра «ТулаТЕХ». Это открывает большие перспективы не только для развития вуза, но и региона в целом.

Задачи по развитию университета обсудили на совещании профессорско-преподавательского состава, в котором принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

– В 2017 году ТулГУ стал опорным вузом, это стало первым шагом к трансформации и позволило привлечь дополнительное федеральное финансирование на развитие образовательных программ и модернизацию инфраструктуры. В 2020 году при поддержке Правительства РФ был создан научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ». Из федерального бюджета он получил грант в 127 млн рублей на развитие научной инфраструктуры.

Также Тульский государственный университет выступил в числе инициаторов создания инновационного центра «Композитная долина», который позволит внедрять технологии в сфере новых материалов в серийное производство. Он вошёл в число 42-х федеральных стратегических инициатив и стал важным сегментом в стратегии социально-экономического развития России до 2030 года.

На ТулГУ как на инициатора проекта возложена большая ответственность по реализации значимых проектов. В нашем регионе есть вся необходимая база. Свыше 4 тысяч специалистов занято в секторе исследований и разработок. Более 70 научных школ работают в интересах базовых отраслей тульской промышленности.

На встрече главе региона презентовали 3D-макеты молодёжных лабораторий, созданные в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Губернатор поблагодарил представителей вузов и предприятий, которые участвовали в работе по подготовке заявки на создание НОЦ «ТулаТЕХ».

Олег Кравченко, и. о. ректора Тульского государственного университета:

– Сейчас университет является одним из крупнейших вузов в стране. Наше преимущество – участие в международных масштабных проектах. Серьезным вызовом стало участие университета в конкурсном отборе в федеральную программу «Приоритет-2030». Программа развития затрагивает и функциональные изменения всех сфер деятельности вуза, прежде всего в сфере науки и образования. Основным инструментов развития станет – научная инфраструктура, научно-исследовательский центр и ряд молодежных лабораторий. Наш приоритет сейчас – обеспечение высокого уровня научных исследований при сохранении исследований в области оборонно-промышленного комплекса и формирование научных направлений, а также новая политика в кадровом обеспечении научной деятельности. В рамках программы «Приоритет-2030» мы реализовываем три стратегических проекта, направленных в том числе на формирование новых рынков экономики макрорегиона: «Перспективное вооружение», «БиоХимТех», «Композит».

Одной из основных задач в проекте «Композитная долина» мы видим в проведении фундаментальных научных исследований в области фундаментальных свойств материалов. В области прикладных исследований мы сконцентрируемся на отработке полного технологического цикла создания материалов на дискретных волокнах.

Кроме этого, мы планируем открыть новые магистерские программы для подготовки квалифицированных специалистов по программе «Технология композитных материалов». Для этого мы с Московским государственным университетом создаем научно-исследовательский межуниверситетский центр.

В рамках НОЦ «ТулаТЕХ» ТулГУ реализует мероприятия по трем направлениям: исследование и совершенствование реактивных снарядов системы залпового огня нового поколения. Сейчас формируется совместная программа комплексных исследований университета и ОАО «КБП» и АО «НПО «Сплав».

Чтобы реализовать все планы по развитию университета, в ТулГУ привлекаются молодые исследователи. Для этого планируется реализовать непрерывный исследовательский трек магистратуры и аспирантуры, а также привлекать исследователей из ведущих вузов страны.

Также в Тульском государственном университете планируется мягкий переход к системе отложенной профилизации студентов с возможностью выбора направления после двух лет обучения и внедрение механизмов индивидуализации образовательных процессов. Конечная цель – трансформация инженерного образования студентов в ТулГУ.

Ректор отметил сферы, в которых вуз вносит серьёзный вклад в развитие региона. Среди них – управление рисками в сфере экологии и создание комплексной системы экологического мониторинга. А также – вклад в систему качественной подготовки врачей: по поручению Губернатора создана кафедра онкологии и проведен набор в ординатуру. Кроме того, особое внимание будет уделяться повышению квалификации работников образования, а также поддержке молодых студенческих семей с детьми.

Еще один вызов для команды университета – модернизация кампуса, первый этап которой начался в этом году.

Алексей Дюмин отметил, что перед Тульской областью стоят актуальные задачи в сферах демографии и экологии, а также научно-исследовательского и технологического развития.

– Задачи региона задают новый вектор для ТулГУ и создают запрос на подготовку учёных и инженеров. Это повышение качества образовательного процесса, разработка и внедрение новых технологий. Рассчитываю, что эффект от этого почувствуют не только преподаватели и студенты, но и жители Тульской области, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Участники совещания обсудили программу развития университета. Глава региона поддержал проекты и внес свои предложения. В частности, он отметил работу молодежной лаборатории по созданию биокомпозитных материалов, которые могут выпускаться на крупных химических и биотехнологических предприятиях региона. Алексей Дюмин напомнил, что уже с января следующего года правительство Тульской области начнёт выделять аспирантам стипендии в размере 10 тысяч рублей, что позволит поддержать молодых специалистов, работающих в приоритетных для региона направлениях.

– Университет добился значимых успехов, но предстоит ещё очень много работы. Программа развития ТулГУ до 2030 года – это новый этап для всей науки и образования в регионе. Правительство региона готово поддерживать вуз на пути всестороннего развития и укрепления позиций, - подытожил Алексей Дюмин.