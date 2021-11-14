В ночном пожаре в Кимовске пострадали мужчина и женщина

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области. Фото из архива Myslo.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Горняцкой в Кимовске поступило в МЧС 14 ноябр. в 2.51. На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-55 и автолестница для работы на верхних этажах здания. Открытое горение удалось ликвидировать в 3.08.

На пожаре пострадал два человека: 63-летний мужчина и 83-летняя женщина. Они отравились продуктами горения.

В результате происшествия в квартире прогорел пол, сгорел телевизор, закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.