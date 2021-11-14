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В ночном пожаре в Кимовске пострадали мужчина и женщина
По информации ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области. Фото из архива Myslo.

В ночном пожаре в Кимовске пострадали мужчина и женщина

63-летний мужчина и 83-летняя женщина отравились продуктами горения.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Горняцкой в Кимовске поступило в МЧС 14 ноябр. в 2.51. На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-55 и автолестница для работы на верхних этажах здания. Открытое горение удалось ликвидировать в 3.08.
 
На пожаре пострадал два человека: 63-летний мужчина и 83-летняя женщина. Они отравились продуктами горения.
 
В результате происшествия в квартире прогорел пол, сгорел телевизор, закоптились стены и потолок.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.
 
Причина пожара устанавливается.
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