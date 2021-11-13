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В Ясногорске мужчина стащил журнал из детского магазина: видео
Кадр из видео vk.com/nash_yasnogorsk

В Ясногорске мужчина стащил журнал из детского магазина: видео

Мелкая кража произошла в одном из торговых центров 12 ноября.

В паблике «Наш Ясногорск» местная жительница разместила видео с камеры наблюдения, установленной в детском магазине на ул. Советской. В пятницу, 12 ноября, примерно в 15.30, там произошла мелкая кража.

В помещение зашла семейная пара. Женщина стала присматриваться к вещам, а её спутник, стоя в дверях, взял со стойки детский журнал и, недолго думая, убрал его в пакет, а затем быстро ушёл.

«Первый раз с таким столкнулась, очень неприятно и противно от того, что здоровый мужик не имеет возможности купить за 150 р журнал своему ребёнку. Считаю эту ситуацию позорищем и выкладываю на всеобщее обозрение. Может, хоть чуть-чуть, но им станет стыдно...», – написала автор поста.

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Место
Тульская областьЯсногорск
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