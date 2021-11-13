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«Могла уехать в за границу, но выбрала Тулу»: Ольга Шашкина рассказала о своём переходе в «Тулицу»
Кадр из видео пресс-службы ВК "Тулица"

«Могла уехать в за границу, но выбрала Тулу»: Ольга Шашкина рассказала о своём переходе в «Тулицу»

Пресс-служба ВК «Тулица» продолжает публиковать серию интервью с новичками сезона.

Героем очередного выпуска стала доигровщица Ольга Шашкина. Ранее она выступала за «Северянку» (Череповец), «Спарту» (Нижний Новгород) и курский «ЮЗГУ-Атом». В копилке достижений – три золотые и одна бронзовая медаль «Высшей лиги А».

В новом видео Ольга рассказала, как она пришла в волейбол, насколько тяжело ей было адаптироваться к новой команде и почему она, имея возможность продолжить спортивную карьеру за рубежом, приехала в Тулу. Смотрим!

А для болельщиков «Тулица» подготовила подарок – розыгрыш крутых кроссовок и футболки с автографом Ольги Шашкиной. Подробнее о том, как выиграть призы читайте в описании под видео на YouTube.

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