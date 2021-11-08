Юные тульские спортсмены сыграли в шахматном турнире

В Тульской шахматной гостиной прошли соревнований среди детей по шахматам. Все участники были разделены на четыре подгруппы, исходя из рейтинга Федерации шахмат России по классическим шахматам.

Также на численность турниров повлияли коронавирусные ограничения: чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию между участниками, на турнир допускалось не более 30 человек.

В общей сложности в четырех турнирах приняли участие 93 шахматиста не старше 16 лет из Тулы, Ефремова, Новомосковска, Узловой, Щекино и Донского.

В турнире С1 лучшими стали Артем Иванов, Иван Кудрявцев и Витторио Коппола с 7 и 6 очками соответственно. Лишь благодаря личной встрече Иван занял место выше Витторио.

В турнире С2 первое место с 7,5 очками у Никиты Дроздова, второе — у Алевтины Глебовой с 6 очками, третье место занял Даниил Трофимов с 5 очками.



Турнир В собрал 27 юных шахматистов, где свой первый стартовый номер подтвердил Андрей Пастухов с результатом 7 очков из 8 возможных. 6,5 очков у Константина Щелкалина. Третье место поделили Артемий Мельников и Александр Денисов, но снова личная встреча поставила Артемия выше.



Турнир А собрал 16 сильнейших молодых шахматистов Тулы и области. В нем приняло участие сразу три победителя и пять призеров чемпионата области своих возрастов. Впервые в Туле детский турнир проходил на электронных досках, любой желающий мог в режиме реального времени следить за ходом партий.

Для большинства участников турнира это была тренировка перед грядущими важными соревнованиями — первенством ЦФО, которое пройдет в Суздале с 9 ноября.

По итогу первое и второе место заняли ребята, находившиеся в стартовом списке на 1 и 2 местах соответственно, — это Максим Никонов и Егор Павлов. Третье место у Дениса Тюренкова.