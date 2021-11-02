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В центре Тулы на четыре дня частично запретят стоянку транспорта
Фото: yuzh-ural.ru.

В центре Тулы на четыре дня частично запретят стоянку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

На ул. Мориса Тореза с 3 по 7 ноября будут проводиться работы по обустройству парковочного пространства. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения для транспорта.

В частности, на улице запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Ограничения будут действовать с 0.00 3 ноября до 23.59 7 ноября.

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