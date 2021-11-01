Погоня в Туле: пьяный водитель без прав четырежды выехал на встречку и шесть раз проскочил на красный

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Вечером в воскресенье сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню за пьяным водителем. Всё началось с того, что в Зареченском округе Тулы инспекторы решили остановить для проверки подозрительный Chevrolet Lanos. Увидев гаишников, водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

Как сообщил нашему корреспонденту очевидец, нарушителя преследовали не менее трех экипажей ДПС. Автомобиль задержали в поселке Хомяково.

«За рулем Chevrolet Lanos находился молодой человек 2001 года рождения. В отношении него составлены административные протоколы: за невыполнение законного требования инспектора об остановке транспортного средства; за выезд четыре раза на встречную полосу движения: за проезд шесть раз на запрещающий сигнал светофора и за управление в нетрезвом состоянии водителем, не имеющим права управления транспортными средствами», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Автомобиль отправили на спецстоянку, а злостного нарушителя – в полицию. Молодому человеку грозит арест на срок до 15 суток.