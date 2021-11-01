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Погоня в Туле: пьяный водитель без прав четырежды выехал на встречку и шесть раз проскочил на красный
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Погоня в Туле: пьяный водитель без прав четырежды выехал на встречку и шесть раз проскочил на красный

Мужчине грозит до 15 суток ареста.

Вечером в воскресенье сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню за пьяным водителем. Всё началось с того, что в Зареченском округе Тулы инспекторы решили остановить для проверки подозрительный Chevrolet Lanos. Увидев гаишников, водитель увеличил скорость и попытался скрыться.
 
Как сообщил нашему корреспонденту очевидец, нарушителя преследовали не менее трех экипажей ДПС. Автомобиль задержали в поселке Хомяково.
 
 
«За рулем Chevrolet Lanos находился молодой человек 2001 года рождения. В отношении него составлены административные протоколы: за невыполнение законного требования инспектора об остановке транспортного средства; за выезд четыре раза на встречную полосу движения: за проезд шесть раз на запрещающий сигнал светофора и за управление в нетрезвом состоянии водителем, не имеющим права управления транспортными средствами», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
Автомобиль отправили на спецстоянку, а злостного нарушителя – в полицию. Молодому человеку грозит арест на срок до 15 суток.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:45 +1
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