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Безработный житель Донского попался на краже смартфона

Безработный житель Донского попался на краже смартфона

В полиции по данному факту проводится проверка.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратились из салона связи – некий злоумышленник украл оттуда мобильный телефон. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 23-летний безработный житель Донского.
 
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. 
 
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