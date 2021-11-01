Безработный житель Донского попался на краже смартфона

В полиции по данному факту проводится проверка.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратились из салона связи – некий злоумышленник украл оттуда мобильный телефон. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 23-летний безработный житель Донского.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.