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Глава Роспотребнадзора Анна Попова: на исправление ситуации с коронавирусом нужно больше недели

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: на исправление ситуации с коронавирусом нужно больше недели

По ее мнению, неработающие дни нужно продлить

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией коронавируса заявила, что заболеваемость растет в большинстве регионов страны. По ее мнению, чтобы переломить эту ситуацию, потребуется больше недели.

- Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах от 2% и выше, и стабилизация — в пяти, снижение заболеваемости — в двух субъектах РФ: это Республика Калмыкия — минус 5%, и Республика Карелия — минус 17,5%, — сказала она. При этом она отметила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 7 до 18 лет снизилась, темп прироста практически равен нулю.

В целом темпы роста заболеваемости по стране снизились, но говорить о стабилизации ситуации пока рано. Попова не исключила, что на это уйдет больше недели.

- Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится больше времени, — сказала она. В большинстве регионов России нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября, однако один регион — Новгородская область — этот период продлил до 14 ноября.

Напомним, что в Тульской области за прошедшую неделю зарегистрировано 10 486 случаев ОРВИ. Это на 16% выше эпидпорога и ниже уровня прошлой недели почти на 5%.

 

 

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