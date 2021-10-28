После публикации Myslo в Туле нашлась внучка погибшего на Украине красноармейца

Родственники героя десятки лет пыталась найти хоть какую-то информацию об обстоятельствах его гибели.

В понедельник, 25 октября, стало известно, что тульские поисковики разыскивают родственников сержанта Красной Армии Василия Гавриловича Зотова, 1913 года рождения, уроженца села Змеевка Лазаревского района Тульской области.

Военный билет нашего земляка был обнаружен во время поисковых работ на территории Украины. В документах было указано, что его жена, Анастасия Федоровна, проживала в Туле на ул. Галкина, 128.

Спустя несколько часов после нашей публикации с волонтёрами связалась внучка Василия Зотова Марина и рассказала, что её семья десятки лет пыталась найти хоть какую-то информацию об обстоятельствах гибели Василия Гавриловича.

Координатор поиска Светлана Соколова поделилась с Myslo подробностями этой истории. Как выяснилось, останки, в которых был найден военный билет нашего земляка, принадлежат не ему. Василий Зотов подорвался при разминировании моста. А военный билет сержанта лежал в командирском планшете.

Судя по всему, офицер взял его с собой, чтобы внести данные в донесения о безвозвратных потерях. Позже, при выходе из окружения, командир тоже погиб. Его планшет вместе с военным билетом сержанта Зотова и другими документами был найден 70 с лишним лет спустя украинскими поисковиками. Останки Василия Зотова до сих пор не найдены.