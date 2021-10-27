В кофейню Cofix после инцидента с ожогами пришла прокуратура
Опасную лампу демонтировали.
Прокуратура Центрального района Тулы проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасное оказание услуг населению, в кафе COFIX, расположенном на пр. Ленина.
Поводом для проверки послужила информация о том, что трое подростков, находясь в кафе, получили ожоги глаз от ультрафиолетовой лампы.
По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования.
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