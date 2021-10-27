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В кофейню Cofix после инцидента с ожогами пришла прокуратура

В кофейню Cofix после инцидента с ожогами пришла прокуратура

Опасную лампу демонтировали.

Прокуратура Центрального района Тулы проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасное оказание услуг населению, в кафе COFIX, расположенном на пр. Ленина.
 
Поводом для проверки послужила информация о том, что трое подростков, находясь в кафе, получили ожоги глаз от ультрафиолетовой лампы.
 
По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования.
 
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В кофейню Cofix после инцидента с ожогами пришла прокуратура , Фото: 3
В кофейню Cofix после инцидента с ожогами пришла прокуратура , Фото: 4
В кофейню Cofix после инцидента с ожогами пришла прокуратура , Фото: 5
В кофейню Cofix после инцидента с ожогами пришла прокуратура , Фото: 6
В кофейню Cofix после инцидента с ожогами пришла прокуратура , Фото: 7
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:43 +5
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