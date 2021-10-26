Мужчина от 30 до 42 лет: приставы составили портрет тульского алиментщика

Доля исполнительных производств по взысканию алиментов за девять месяцев 2021 года составила 79,4%. Об этом рассказал руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав Эдуард Кононов.

В ряде случаев применялись меры принудительного исполнения. Наиболее действенные из них – ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и ограничение права на управление транспортными средствами.

Так, на сегодняшний день в праве управления транспортным средством ограничены 2192 должника, «невыездных» неплательщиков – 3333. В результате применения этих мер в 2021 году в полном объеме выплачена задолженность по алиментам на сумму более 20 млн рублей.

Кроме того, применяются к должникам по алиментам и меры административного и уголовного воздействия. С начала года к административной ответственности было привлечено 856 жителей региона, к уголовной – 493 неплательщика алиментов. Привлечены к административной ответственности 290 должников, скрывающихся от судебных приставов.

Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника применено в отношении почти 50% алиментщиков.

Среднестатистический неплательщик алиментов в Тульской области – это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Всего таких отцов насчитывается более 3200.

Представителей сильного пола в возрасте от 18 до 30 лет насчитывается более 470, что составляет 81% от общего количества в данной возрастной категории. В возрастной категории от 42 до 54 лет всего более 2200 должников, из них 88% мужчин.

Больше всего алиментщиц в возрастной категории от 30 до 42 лет – 596. Женщины, относящиеся к данной категории должников, в основном ведут асоциальный образ жизни, не работают и, как правило, лишены родительских прав.