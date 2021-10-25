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Генетики изучат кости и зубы телят, найденные тульскими археологами при раскопках

Генетики изучат кости и зубы телят, найденные тульскими археологами при раскопках

Находки археологов Государственного музея-заповедника «Куликово поле» помогут узнать историю одомашнивания коров.

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» передал для изучения в Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста кости и зубы коров и телят, найденные в ходе раскопок в Тульской области.
 
Генетики из лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных изучат ДНК, которая могла сохраниться в 34 археологических образцах. Остатки челюстей и зубы были найдены археологами на территории Тульской области на месте городища Супруты (IX-X века), Тимофеевка (XI век) и поселении Мельгуново 4А под Епифанью (последняя четверть XVI века).
 
 
 
Александр Сермягин, заведующий отделом популяционной генетики и генетических основ разведения животных ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста:
 
– Если нам удастся получить достаточное количество материала, по гену PLAG1 у крупного рогатого скота мы сможем представить, какими были коровы Тульской области – большие, средние или маленькие. Мы можем узнать, к каким породным группам они относились, как могли выглядеть. 
 
Современные технологии позволят ответить на важные вопросы: какими были домашние животные в XI-XVI веках, насколько они отличались от современных коров. Генетика позволит определить размеры животных, рассказать, были ли это местные виды или пришли из других регионов, с новым населением, заселившим тульский край.
 
Евгений Столяров, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле»: 
 
– Исследования структуры ДНК из останков одомашненных животных, которые находят в большом количестве на археологических памятниках, позволяют не только реконструировать общие и региональные особенности процессов одомашнивания основных видов сельскохозяйственных животных, но и прояснить пути их распространения. Это одно из наиболее актуальных направлений палеогенетики.
 
Договоренность о проведении исследований была достигнута между крупнейшими научными учреждениями России в конце сентября 2021 года в ходе визита сотрудников музея в лабораторию Федерального исследовательского центра. Ученые лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных рассказали о результатах изучения геномной архитектуры сельскохозяйственных и родственных им диких видов животных и показали, как выделяют ДНК и хранят уникальные образцы чистых породных линий. Не обошлось без дружной фотосессии сотрудников музея-заповедника с первой и единственной в России клонированной полуторагодовалой телочкой Цветочком – надеждой и радостью российского животноводства.
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