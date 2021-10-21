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Прокуратура: Узловский водоканал использует скважины без лицензии
Фото из архива Myslo.

Прокуратура: Узловский водоканал использует скважины без лицензии

Природоохранное надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о недрах.

Установлено, что вопреки требованиям закона ООО «Узловский городской водоканал» при осуществлении хозяйственной деятельности эксплуатировало артезианские скважины без лицензии на право пользования недрами.
 
С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор внес руководителю предприятия представление, направил в суд исковое заявление.
 
По иску прокурора суд обязал предприятие получить лицензию на право пользования недрами в установленном законом порядке в срок до 11.07.2022 года.
 
Также по постановлению природоохранного прокурора генеральный директор организации привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:19 0
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Тульская область
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