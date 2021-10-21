Прокуратура: Узловский водоканал использует скважины без лицензии

Фото из архива Myslo.

Установлено, что вопреки требованиям закона ООО «Узловский городской водоканал» при осуществлении хозяйственной деятельности эксплуатировало артезианские скважины без лицензии на право пользования недрами.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор внес руководителю предприятия представление, направил в суд исковое заявление.

По иску прокурора суд обязал предприятие получить лицензию на право пользования недрами в установленном законом порядке в срок до 11.07.2022 года.

Также по постановлению природоохранного прокурора генеральный директор организации привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.