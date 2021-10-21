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Туляков просят опознать мужчину, тело которого найдено в Новомосковске

Туляков просят опознать мужчину, тело которого найдено в Новомосковске

С такой просьбой поисковики отряда «Поиск71» обратились к жителям в своем паблике «ВКонтакте».

15 октября 2021 года возле подъездных путей ООО «Готэк-центр» (Новомосковск, Комсомольское шоссе, 72) было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На вид 50-65 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы седые, стрижка короткая, нос приплюснут.
 
Был одет: рубашка голубого цвета (ж/д форма), серая клетчатая рубашка на утеплителе с накладными карманами, темные брюки.
 
Особая примета: имеется цистостома (трубка в мочевом пузыре).
 
Просим всех располагающих данными о личности пострадавшего сообщить по телефонам: 8 (902) 900-26-15 (диспетчер отряда), 112 (ЕДДС), 102 (полиция).
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