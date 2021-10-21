Туляков просят опознать мужчину, тело которого найдено в Новомосковске

С такой просьбой поисковики отряда «Поиск71» обратились к жителям в своем паблике «ВКонтакте».

15 октября 2021 года возле подъездных путей ООО «Готэк-центр» (Новомосковск, Комсомольское шоссе, 72) было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На вид 50-65 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы седые, стрижка короткая, нос приплюснут.

Был одет: рубашка голубого цвета (ж/д форма), серая клетчатая рубашка на утеплителе с накладными карманами, темные брюки.

Особая примета: имеется цистостома (трубка в мочевом пузыре).

Просим всех располагающих данными о личности пострадавшего сообщить по телефонам: 8 (902) 900-26-15 (диспетчер отряда), 112 (ЕДДС), 102 (полиция).