На Зеленстрое в автомобиле скончался грудной ребенок

21 октября в автомобиле регионального Центра медицины катастроф была зафиксирована смерть ребенка возрастом 1 месяц. На месте происшествия несколько часов работали полиция и сотрудники регионального Следственного комитета.

По предварительной информации, грудничку стало плохо и мама везла его на своем автомобиле в больницу. По пути состояние ребенка ухудшилось, ему вызвали скорую. В районе Могилевского сквера мама пересеклась с бригадой медиков. Малышу проводили реанимационные мероприятия, но спасти ему жизнь не удалось.

«По предварительным данным, в утренние часы родители обнаружили, что ребенок плохо себя чувствует, потерял активность. Было принято решение по рекомендации врача доставить новорожденного в больницу. По пути следования ребенку стало хуже, вследствие чего мать попыталась оказать первую медицинскую помощь и вызвала бригаду реанимации. По прибытии кареты скорой помощи медиками были проведены реанимационные мероприятия. Ребенок скончался», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

Новость обновлена в 17.20. Добавлен расширенный комментарий следствия.