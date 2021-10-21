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На Зеленстрое в автомобиле скончался грудной ребенок

На Зеленстрое в автомобиле скончался грудной ребенок

Обстоятельства гибели малыша предстоит установить следователям.

21 октября в автомобиле регионального Центра медицины катастроф была зафиксирована смерть ребенка возрастом 1 месяц. На месте происшествия несколько часов работали полиция и сотрудники регионального Следственного комитета.
 
По предварительной информации, грудничку стало плохо и мама везла его на своем автомобиле в больницу. По пути состояние ребенка ухудшилось, ему вызвали скорую. В районе Могилевского сквера мама пересеклась с бригадой медиков. Малышу проводили реанимационные мероприятия, но спасти ему жизнь не удалось. 
 
«По предварительным данным, в утренние часы родители обнаружили, что ребенок плохо себя чувствует, потерял активность. Было принято решение по рекомендации врача доставить новорожденного в больницу. По пути следования ребенку стало хуже, вследствие чего мать попыталась оказать первую медицинскую помощь и вызвала бригаду реанимации. По прибытии кареты скорой помощи медиками были проведены реанимационные мероприятия. Ребенок скончался», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.
 
Новость обновлена в 17.20. Добавлен расширенный комментарий следствия.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 0
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