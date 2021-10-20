Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 180 случаев заболевания и 15 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 180 случаев заболевания коронавирусом, 165 человек выздоровели, 15 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 57 693 жителя региона, 49 705 вылечились, 3272 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлено 34 073 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах, из них 3067 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 094 825 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1028 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 226 353 человека.
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