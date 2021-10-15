В Туле рядом с автозаправкой загорелся автомобиль

Вечером 15 октября, в нескольких десятках метров от автозаправки, которая находится рядом с домом 112 на пр. Ленина в Туле, загорелась старенькая «буханка». Пламя било из салона не меньше, чем на метр.

Автомобиль оперативно, до приезда пожарных, потушили очевидцы. По словам водителя, в салоне УАЗа внезапно вспыхнул аккумулятор.

Пострадавших в результате происшествия нет.