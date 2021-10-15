Страховщики: типичный нарушитель ПДД – молодой мужчина на подержанном авто

Фото из архива Myslo.

По мнению аналитиков, именно такой водитель чаще всего провоцирует наиболее серьезные аварии.

Эксперты страховой компании «Согласие» составили портреты россиян, для которых полисы ОСАГО обходятся по максимально высокой и низкой цене. Как правило, самый дорогой полис – для мужчин и женщин 18-25 лет, а самый дешевый – для водителей старше 55 лет.

Чаще всего наиболее серьезные аварии провоцируют молодые мужчины на подержанных машинах. По информации ГИБДД, типичный нарушитель ПДД на дорогах России – работающий мужчина в возрасте от 26 до 35 лет со стажем вождения более 10 лет и, как правило, средним специальным образованием. За рулем он находится не более одного часа в день.

По статистике «Согласия», в ОСАГО чаще всего наибольший ущерб другим водителям наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет.

Убыток в результате аварий, в которых водители этого возраста и пола являются виновниками, на 11% больше среднего.

Наименьший урон другим авто в ДТП (на 19% ниже среднего) наносят женщины 40-50 лет. У представительниц прекрасного пола 30-40 лет – на 15% меньше, 18-30 лет – на 5%. В целом женщины за рулем по сравнению с мужчинами наносят автомобилям других водителей в ДТП менее серьезные повреждения. Только у мужчин 40-50 лет этот показатель на 2% меньше среднего, у представителей сильного пола остальных возрастных категорий – выше. Так, мужчины 18-30 лет наносят ущерб на 7% больше, старше 50 – на 2%.