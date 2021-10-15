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В Щекинском районе Opel вылетел в кювет: пострадали два человека

В Щекинском районе Opel вылетел в кювет: пострадали два человека

Водитель автомобиля не имел права управления транспортным средством.

Вчера, 14 октября, на улице Набережной в селе Селиваново Щекинского района произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 08.05 18-летний водитель Opel Astra вылетел в придорожный кювет, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля – 17-летняя девушка и 18-летний парень.

Отметим, что водитель не имел права управления транспортным средством. 

 

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