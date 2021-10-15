На выезде из Тулы километровая пробка из-за ДТП с двумя автоцистернами

Днем 15 октября примерно на 100-м км автодороги Калуга – Тула –Михайлов – Рязань произошло ДТП. Неподалеку от деревни Прудное автоцистерна MAN «догнала» автоцистерну Volvo.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за участников автоаварии образовалась пробка в сторону выезда из города. Затруднение движения начинается уже от ул. Рязанской.