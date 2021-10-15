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Секции единоборств: детей приглашают на бесплатные занятия в спорткомплекс «Тула-Арена»

Секции единоборств: детей приглашают на бесплатные занятия в спорткомплекс «Тула-Арена»

Расписание занятий пока находится в стадии разработки.

Спортивные школы Тульской области объявляют набор детей в бесплатные секции на базе спортивного комплекса «Тула-Арена». Занятия по направлениям дзюдо, тхэквондо, самбо, вольная борьба, бокс и рукопашный бой ведутся профессиональным тренерским составом Областной спортивной школы олимпийского резерва, спортивных школ «Триумф» и «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

Набор мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 10 лет в группы начальной подготовки осуществляется по направлениям:

Дзюдо

Тренеры:

  • Станислав Борзыкин — тренер высшей категории, мастер спорта России по дзюдо,
  • Александра Демидова — тренер 1-й категории, мастер спорта России по дзюдо, мастер спорта России по самбо,
  • Марина Мухунова — мастер спорта России по дзюдо.

Самбо

Тренеры:

  • Александр Максимов — тренер первой категории, мастер спорта СССР по самбо,
  • Дмитрий Максимов — тренер первой категории.

Тхэквондо

Тренер Джахангир Сабуров — тренер первой категории.

Вольная борьба

Тренеры:

  • Алексей Лившиц — тренер высшей категории, мастер спорта России,
  • Дмитрий Данилин — тренер первый категории.

Бокс (мальчики и девочки в возрасте от 10 до 17 лет).

Тренер: Владимир Филатов — тренер высшей категории.

Телефон для справок: 8 (4872) 36-13-83 — ГУ ТО «ОблСШОР».

В секцию по рукопашному бою осуществляется набор мальчиков и девочек в возрасте от 9 лет.

Занятия проводит тренерский состав спортивных школ «Триумф» и «Металлург»:

  • Дмитрий Дагаев — заслуженный тренер России, старший тренер сборной Тульской области по рукопашному бою
  • Инна Жданова — заслуженный тренер России, тренер сборной Тульской области по рукопашному бою,
  • Ахадов Джавид Махмарат оглы — тренер высшей категории,
  • Семён Юдин — мастер спорта.

Телефон для справок: 8 (910) 942-30-33, Дмитрий Дагаев.

Расписание занятий находится в стадии разработки и будет индивидуально распределяться по секциям.

Напомним, инфраструктура МФК «Тула-Арена» располагает тренировочным комплексом, состоящим из 6 полностью укомплектованных спортивных залов с системой кондиционирования. К каждому из них прилегают просторные раздевалки и душевые. Посетителей на личном транспорте ожидает просторная парковка, а также комфортная зона ожидания.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:50 +1
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