Секции единоборств: детей приглашают на бесплатные занятия в спорткомплекс «Тула-Арена»
Расписание занятий пока находится в стадии разработки.
Спортивные школы Тульской области объявляют набор детей в бесплатные секции на базе спортивного комплекса «Тула-Арена». Занятия по направлениям дзюдо, тхэквондо, самбо, вольная борьба, бокс и рукопашный бой ведутся профессиональным тренерским составом Областной спортивной школы олимпийского резерва, спортивных школ «Триумф» и «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Набор мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 10 лет в группы начальной подготовки осуществляется по направлениям:
Дзюдо
Тренеры:
- Станислав Борзыкин — тренер высшей категории, мастер спорта России по дзюдо,
- Александра Демидова — тренер 1-й категории, мастер спорта России по дзюдо, мастер спорта России по самбо,
- Марина Мухунова — мастер спорта России по дзюдо.
Самбо
Тренеры:
- Александр Максимов — тренер первой категории, мастер спорта СССР по самбо,
- Дмитрий Максимов — тренер первой категории.
Тхэквондо
Тренер Джахангир Сабуров — тренер первой категории.
Вольная борьба
Тренеры:
- Алексей Лившиц — тренер высшей категории, мастер спорта России,
- Дмитрий Данилин — тренер первый категории.
Бокс (мальчики и девочки в возрасте от 10 до 17 лет).
Тренер: Владимир Филатов — тренер высшей категории.
Телефон для справок:
В секцию по рукопашному бою осуществляется набор мальчиков и девочек в возрасте от 9 лет.
Занятия проводит тренерский состав спортивных школ «Триумф» и «Металлург»:
- Дмитрий Дагаев — заслуженный тренер России, старший тренер сборной Тульской области по рукопашному бою
- Инна Жданова — заслуженный тренер России, тренер сборной Тульской области по рукопашному бою,
- Ахадов Джавид Махмарат оглы — тренер высшей категории,
- Семён Юдин — мастер спорта.
Телефон для справок: 8 (910) 942-30-33, Дмитрий Дагаев.
Расписание занятий находится в стадии разработки и будет индивидуально распределяться по секциям.
Напомним, инфраструктура МФК «Тула-Арена» располагает тренировочным комплексом, состоящим из 6 полностью укомплектованных спортивных залов с системой кондиционирования. К каждому из них прилегают просторные раздевалки и душевые. Посетителей на личном транспорте ожидает просторная парковка, а также комфортная зона ожидания.