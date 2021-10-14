Водитель Renault спровоцировал ДТП на Одоевском шоссе: мужчина заявляет, что ему стало плохо

В результате аварии пострадал один человек.

Днем 14 октября в районе пересечения Одоевского шоссе и улицы Маршала Жукова в Туле произошло ДТП с участием Nissan Almera и Renault Fluence.

По предварительной информации, Nissan Almera дожидался разрешающего сигнала светофора, чтобы выехать на Одоевское шоссе, и в тот момент в багажник его авто врезался Renault Fluence. После этого машины пролетели 10-15 метров и снесли ограждения на противоположной стороне дороги.

В результате ДТП госпитализирован пассажир Nissan Almera. Водитель Renault утверждает, что авария произошла из-за того, что ему стало плохо, — в ближайшее время он обратится в больницу.