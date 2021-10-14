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В Узловой за халатность осудили замглавы администрации района
Фото: архив Myslo.

В Узловой за халатность осудили замглавы администрации района

Приговор в отношении Ольги Белевцевой был вынесен вчера.

В Узловой 48-летняя Ольга Белевцева признана виновной в халатности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что, занимая должность первого заместителя главы администрации МО Узловский район, в период с 24 декабря 2019 года по 27 ноября 2020-го Белевцева подписала дополнительное соглашение к муниципальному контракту, заключённому с ООО «Стройтэк», согласно условиям которого оплата по выполненным обществом работам перечислялась ООО «Омега-Транс». При этом муниципальная служащая не удостоверилась в полномочиях лица, подписавшего соглашение якобы со стороны ООО «Стройтэк». В результате ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей коммерческой организации причинен ущерб в размере 4,4 млн рублей.
 
 
Приговором суда ей назначено наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:39 +1
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