В Туле пройдут бесплатные тренинги для родителей подростков

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Занятия помогут найти общий язык с взрослеющим ребенком и выстроить взаимоотношения, основанные на доверии и уважении.

Центр неформального образования и психологической помощи молодежи «Шанс» приглашает на тренинги улучшения и гармонизации детско-родительских отношений «Путь доверия». Курс основан на лучших теоретических подходах и практике психологии общения с подростками.

Тренинги помогут установить и развить отношения партнерства и сотрудничества между родителями и подростками. Участники мероприятия смогут:

осознать причины нарушений взаимоотношений с ребенком,

освоить техники налаживания сотрудничества взрослого с ребенком,

овладеть эффективными способами активизации коммуникаций и налаживания контакта.

Программа рассчитана на шесть занятий: «Знакомство. Мир детский и мир взрослый», «Язык принятия и непринятия подростка», «Проблемы подростков и проблемы родителей. Активное слушание как способ решения проблемы подростков», «Конфликты и способы их решения», «Поощрения и наказания. Как правильно?», «Тестирование. Подведение итогов тренинга. Обратная связь».

Запись на занятия проводится до 14 октября включительно по телефонам: 49-00-88 и 49-88-19. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Место проведения: ул. Галкина, 31-а.