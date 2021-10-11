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За неделю на тульских дорогах задержали 97 нетрезвых водителей
Фото из архива MySlo

За неделю на тульских дорогах задержали 97 нетрезвых водителей

Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы с 4 по 10 октября.

За это время было выявлено и пресечено 61310 нарушений ПДД, более 56000 из которых выявлены с помощью дорожных камер. Как правило, это выезд на встречную полосу и превышение скорости.

61 водитель привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей, 47 автомобилистов не пропустили пешеходов и других участников движения. Оштрафованы и предупреждены 234 пешехода.

19 человек сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения. 51 водитель был задержан за пьяную езду, ещё 46 отказались от медосвидетельствования. Порядка 4700 административных материалов составлено за иные нарушения ПДД, 222 машины отправлены на штрафстоянку.

 

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вчера, в 20:52 +1
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