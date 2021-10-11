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В бюджете Тульской области почти на четверть увеличились налоговые поступления
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В бюджете Тульской области почти на четверть увеличились налоговые поступления

Алексей Дюмин провел встречу с руководителем УФНС России по Тульской области Вадимом Сухановым.

Губернатор отметил, что экономика стала более устойчивой, а уровень деловой активности вновь вышел на допандемические значения. По словам Вадима Суханова, с января по сентябрь в консолидированный бюджет региона поступило 62,4 млрд рублей налогов – на 24,4% больше, чем год назад.

Большую часть этой суммы составляют налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Увеличились поступления от предприятий химической отрасли, оборонно-промышленного комплекса, финансово-кредитного сектора, пищевой промышленности и производителей стройматериалов. На 10,6% больше, чем год назад, поступило налогов на доходы физических лиц.

С 1 июля прошлого года в Тульской области введен налог на профессиональный доход. Более 16 тысяч туляков, выбравших для себя такой налоговый режим, пополнили казну на 34 млн рублей и перечислили 20 млн рублей в качестве страховых взносов.

Приближается очередной срок уплаты имущественных налогов физических лиц – 1 декабря. В прошлом году уровень их собираемости составил 87% – самый высокий показатель за последние 5 лет. В этом году планируется повысить его до 90%.

– Перед регионом стоят амбициозные задачи в рамках программы социально-экономического развития и национальных проектов, что требует мобилизации всех наших внутренних ресурсов. Рассчитываю, что по итогам года запланированные параметры консолидированного бюджета области будут обеспечены, – подытожил Алексей Дюмин.

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вчера, в 20:20 −8
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