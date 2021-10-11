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В каком районе Тулы самая жёсткая вода: результаты исследований
Изображение Michael Tavrionov с сайта Pixabay

В каком районе Тулы самая жёсткая вода: результаты исследований

Специалисты «Тулагорводоканала» изучили пробы, взятые в разных концах областной столицы.

Показатели по мутности находятся в норме при предельном значении 1,5 мг/дм3, в каждом районе фиксируется от 0,6 до 0,71. Никаких бактерий и примесей, изменяющих цвет воды, не обнаружено, уровень железа в норме.

Самая мягкая вода в Пролетарском районе Тулы – при нормативном значении в 7 градусов там фиксируются показатели от 5,8 до 6. Далее следует Центральный район – от 6,2 до 8 градусов. В Зареченском районе жёсткость находится в пределах от 7,6 до 8,4, в Советском – от 8,2 до 8,7, а в Привокзальном – от 6,2 до 9,2.

 

 

 

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вчера, в 21:21 −2
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