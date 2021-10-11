В Туле покойник «приобрел» земельный участок: прокуратура возбудила уголовное дело

Виновных в мошенничестве в особо крупном размере пока не установили.

В Туле по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве с земельным участком, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что в 2014 году решением управления Росреестра по Тульской области была осуществлена незаконная постановка на кадастровый учет земельного участка, расположенного в селе. Сделку провели на основании документов, подписанных от имени гражданина, умершего в 2006 году.

В результате неправомерных действий неустановленных лиц незаконно отчуждено государственное имущество стоимостью более 1,9 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для принятия процессуального решения.