В Тульской области аграриям выделят 82,8 млн рублей

Фото: пресс-служба регионального правительства.

Эти деньги они получат уже в ноябре.

Сегодня, 11 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с региональным министром сельского хозяйства Алексеем Степиным.

Алексей Степин доложил, что в 2021 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 935,4 тыс. гектаров, что на 6 тыс. гектаров больше, чем годом ранее. Собрано более 2,1 млн тонн зерна, 150 тыс. тонн рапса, 250 тыс. тонн картофеля. Продолжается уборка картофеля, овощей, сои, подсолнечника, гречихи и кукурузы.

В этом году предусмотрена новая мера поддержки на производство зерновых культур, которая призвана нивелировать потери аграриев от введения пошлин на экспорт зерна.

Тульской области будет выделено 82,8 млн рублей. Эти средства труженики села получат в ноябре.

В целом объем финансирования агропромышленного комплекса в этом году составляет более 1,9 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей – средства федерального бюджета, 700 млн – областного.

Аграриям уже выделено более 900 млн рублей (47% от общего объема финансирования). Оставшиеся субсидии будут предоставлены до конца года по факту сбора урожая и выполнения сельскохозяйственных работ.

В этом году за счет средств регионального бюджета предусмотрена грантовая поддержка фермерам Большой Тулы. Также аграрии региона могут воспользоваться льготным кредитованием, федеральным и региональным лизингом.

Алексей Степин также подчеркнул, что в сфере агропромышленного комплекса реализуются 28 инвестиционных проектов на более чем 40 млрд рублей.