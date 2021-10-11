«Пункт назначения»: под Новомосковском самосвал насмерть сбил водителя, который ремонтировал авто

Днем 11 октября неподалеку от Новомосковска произошло жуткое ДТП. На автодороге Дон – Новомосковск, рядом с поворотом на Ильинку, у легкового автомобиля закипел радиатор.

На данный момент предполагается, что водитель остановился, открыл капот, ему в лицо попал пар. Мужчина отшатнулся в сторону, и в этот момент его сбил самосвал.

«По предварительной информации, водитель – мужчина 1992 года рождения, управлявший автомобилем Scania, сбил мужчину 1987 года рождения на проезжей части дороги. Мужчина скончался на месте ДТП. Обстоятельства выясняются», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.