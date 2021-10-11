новости
новости
Регистрация
«Пункт назначения»: под Новомосковском самосвал насмерть сбил водителя, который ремонтировал авто

«Пункт назначения»: под Новомосковском самосвал насмерть сбил водителя, который ремонтировал авто

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Днем 11 октября неподалеку от Новомосковска произошло жуткое ДТП. На автодороге Дон – Новомосковск, рядом с поворотом на Ильинку, у легкового автомобиля закипел радиатор.
 
На данный момент предполагается, что водитель остановился, открыл капот, ему в лицо попал пар. Мужчина отшатнулся в сторону, и в этот момент его сбил самосвал.
 
«По предварительной информации, водитель – мужчина 1992 года рождения, управлявший автомобилем Scania, сбил мужчину 1987 года рождения на проезжей части дороги. Мужчина скончался на месте ДТП. Обстоятельства выясняются», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 4p.tula (@4p.tula)

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:07 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествия
Место
Тульская областьНовомосковск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле покойник «приобрел» земельный участок: прокуратура возбудила уголовное дело
В Туле покойник «приобрел» земельный участок: прокуратура возбудила уголовное дело
Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения при организации питания в тульских школах
Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения при организации питания в тульских школах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.