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За четыре дня гаишникам попались более 100 пешеходов-нарушителей
Фото из архива Myslo.

За четыре дня гаишникам попались более 100 пешеходов-нарушителей

На них составили протоколы.

В Туле сотрудники ГИБДД проводят рейд «Уступи дорогу пешеходу!».  Гаишники выявляют нарушения не только среди водителей, но и среди пеших участников дорожного движения.
 
Так, за четыре дня рейда за нарушения ПДД к административной ответственности привлекли 128 человек – 109 пешеходов и 19 водителей.
 
Профилактическое мероприятие продолжится до 24 октября.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:52 +3
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