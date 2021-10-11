Фото из архива Myslo.
За четыре дня гаишникам попались более 100 пешеходов-нарушителей
На них составили протоколы.
В Туле сотрудники ГИБДД проводят рейд «Уступи дорогу пешеходу!». Гаишники выявляют нарушения не только среди водителей, но и среди пеших участников дорожного движения.
Так, за четыре дня рейда за нарушения ПДД к административной ответственности привлекли 128 человек – 109 пешеходов и 19 водителей.
Профилактическое мероприятие продолжится до 24 октября.
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