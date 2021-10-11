Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения при организации питания в тульских школах
Возбуждено 32 дела об административном правонарушении.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку организации школьного питания в 30 общеобразовательных учреждениях.
– Применялись лабораторно-инструментальные методы исследований, были отобраны пробы готовых блюд — на микробиологические показатели, качество термической обработки, калорийность и полноту вложения, пищевые продукты — на микробиологические и санитарно-химические показатели, на показатели фальсификации, смывы с объектов окружающей среды на наличие БГКП, — сообщает ведомство.
Основные нарушения, выявленные при проведении проверок:
- несоблюдение маркировки разделочного инвентаря и кухонной посуды,
- несвоевременное заполнение документации по контролю за питанием,
- нарушения правил мытья кухонной и столовой посуды,
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нарушения при отборе и хранении суточной пробы
и т. д.
В отношении ответственных лиц управление возбудило 32 дела об административном правонарушении, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Если у вас возникли вопросы по организации питания, его качеству и безопасности в образовательных учреждениях, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Тульской области или его территориальные отделы по телефонам:
- Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8 (4872) 37-39-71; 37-39-01,
- Алексинский территориальный отдел: 8 (48753) 4-09-09,
- Ефремовский территориальный отдел: 8 (48741) 6-31-81,
- Новомосковский территориальный отдел: 8 (48762) 6-10-28,
- Щекинский территориальный отдел: 8 (48751) 5-23-83.