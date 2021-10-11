Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения при организации питания в тульских школах

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку организации школьного питания в 30 общеобразовательных учреждениях.

– Применялись лабораторно-инструментальные методы исследований, были отобраны пробы готовых блюд — на микробиологические показатели, качество термической обработки, калорийность и полноту вложения, пищевые продукты — на микробиологические и санитарно-химические показатели, на показатели фальсификации, смывы с объектов окружающей среды на наличие БГКП, — сообщает ведомство.

Основные нарушения, выявленные при проведении проверок:

несоблюдение маркировки разделочного инвентаря и кухонной посуды,

несвоевременное заполнение документации по контролю за питанием,

нарушения правил мытья кухонной и столовой посуды,

нарушения при отборе и хранении суточной пробы и т. д.

В отношении ответственных лиц управление возбудило 32 дела об административном правонарушении, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

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Если у вас возникли вопросы по организации питания, его качеству и безопасности в образовательных учреждениях, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Тульской области или его территориальные отделы по телефонам: