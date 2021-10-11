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Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения при организации питания в тульских школах

Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения при организации питания в тульских школах

Возбуждено 32 дела об административном правонарушении.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку организации школьного питания в 30 общеобразовательных учреждениях.

– Применялись лабораторно-инструментальные методы исследований, были отобраны пробы готовых блюд — на микробиологические показатели, качество термической обработки, калорийность и полноту вложения, пищевые продукты — на микробиологические и санитарно-химические показатели, на показатели фальсификации, смывы с объектов окружающей среды на наличие БГКП, — сообщает ведомство.

Основные нарушения, выявленные при проведении проверок:

  • несоблюдение маркировки разделочного инвентаря и кухонной посуды,
  • несвоевременное заполнение документации по контролю за питанием,
  • нарушения правил мытья кухонной и столовой посуды,
  • нарушения при отборе и хранении суточной пробы и т. д.

В отношении ответственных лиц управление возбудило 32 дела об административном правонарушении, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

куда жаловаться

Если у вас возникли вопросы по организации питания, его качеству и безопасности в образовательных учреждениях, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Тульской области или его территориальные отделы по телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8 (4872) 37-39-71; 37-39-01,
  • Алексинский территориальный отдел: 8 (48753) 4-09-09,
  • Ефремовский территориальный отдел: 8 (48741) 6-31-81,
  • Новомосковский территориальный отдел: 8 (48762) 6-10-28,
  • Щекинский территориальный отдел: 8 (48751) 5-23-83.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:08 +1
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