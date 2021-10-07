В Туле трамвай сбил маму с малышом: ребенок скончался в больнице

По данным источника Myslo, несмотря на усилия медиков, сбитый трамваем полуторагодовалый мальчик скончался в больнице. Врачи трое суток вели борьбу за его жизнь. Ранее сообщалось , что его состояние оценивалось как крайне тяжелое, нестабильное и угрожающее жизни.

Напомним , ДТП произошло 5 октября. Момент наезда попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мама с 1,5-годовалым малышом на руках пересекает проезжую часть и останавливается, чтобы пропустить трамвай.

Предположительно, шум от последнего заглушил второй трамвай, который ехал с другой стороны. Женщина сделала шаг вперед, и в этот момент произошел наезд. От удара ребенка выбросило из рук матери, и он оказался под трамваем.

По данным региональной Госавтоинспекции, предполагается, что женщина совершала переход в неположенном месте.