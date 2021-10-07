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В Туле трамвай сбил маму с малышом: ребенок скончался в больнице

В Туле трамвай сбил маму с малышом: ребенок скончался в больнице

Об этом стало известно 7 октября.

По данным источника Myslo, несмотря на усилия медиков, сбитый трамваем полуторагодовалый мальчик скончался в больнице. Врачи трое суток вели борьбу за его жизнь. Ранее сообщалось, что его состояние оценивалось как крайне тяжелое, нестабильное и угрожающее жизни.
 

Напомним, ДТП произошло 5 октября. Момент наезда попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мама с 1,5-годовалым малышом на руках пересекает проезжую часть и останавливается, чтобы пропустить трамвай.
 
Предположительно, шум от последнего заглушил второй трамвай, который ехал с другой стороны. Женщина сделала шаг вперед, и в этот момент произошел наезд. От удара ребенка выбросило из рук матери, и он оказался под трамваем.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, предполагается, что женщина совершала переход в неположенном месте.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:28 0
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