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Больному ковидом мальчику неделю не оказывали помощь: возбуждено уголовное дело
Фото из архива Myslo.

Больному ковидом мальчику неделю не оказывали помощь: возбуждено уголовное дело

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

4 октября 2021 года в тульских СМИ прошла информация о несвоевременно оказанной медицинской помощи 11-летнему жителю Киреевского района. Myslo писал об этом здесь.
 
Напомним, врач к ребенку не приходил 6 дней. В результате мальчик, заболевший коронавирусом, оказался в реанимационном отделении больницы.
 
По результатам проведенной в следственном управлении СК России по Тульской области проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
 
В настоящее время следователи проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрошены мама мальчика, работники детской поликлиники и скорой медицинской помощи, выезжавшие по вызову к ребенку, изъята необходимая медицинская документация. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников ГУЗ «Киреевская районная больница», в которую обращалась за помощью мама мальчика.
 
Расследование уголовного дела, находящегося на контроле в Центральном аппарате СК России, продолжается.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:42 +4
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