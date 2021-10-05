Больному ковидом мальчику неделю не оказывали помощь: возбуждено уголовное дело

4 октября 2021 года в тульских СМИ прошла информация о несвоевременно оказанной медицинской помощи 11-летнему жителю Киреевского района. Myslo писал об этом здесь

Напомним, врач к ребенку не приходил 6 дней. В результате мальчик, заболевший коронавирусом, оказался в реанимационном отделении больницы.

По результатам проведенной в следственном управлении СК России по Тульской области проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время следователи проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрошены мама мальчика, работники детской поликлиники и скорой медицинской помощи, выезжавшие по вызову к ребенку, изъята необходимая медицинская документация. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников ГУЗ «Киреевская районная больница», в которую обращалась за помощью мама мальчика.