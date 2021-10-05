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В Плавском районе водитель легковушки устроил ДТП: пострадали два человека

В Плавском районе водитель легковушки устроил ДТП: пострадали два человека

Они доставлены в больницу с различными травмами.

Вчера, 4 октября, на 242-м километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 01.45 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21110, поворачивая налево, не пропустил ВАЗ-21120 под управлением 30-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали оба водителя – их доставили в больницу с различными травмами. 

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