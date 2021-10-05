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Тулячка о водителе троллейбуса № 5: «Громко кричала на пассажиров, оскорбляла и материлась»
По словам читательницы, на фото тот самый троллейбус.

Тулячка о водителе троллейбуса № 5: «Громко кричала на пассажиров, оскорбляла и материлась»

Пассажирке, по ее словам, пришлось прервать поездку, потому что ехать дальше было страшно.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Ольга. Она рассказала, что 4 октября стала свидетельницей хамского поведения водителя троллейбуса № 5. Неприятное «знакомство» началось с того, что на остановке «Ул. Орловская» водитель троллейбуса, не дожидаясь завершения посадки пассажиров, закрыла двери и начала движение.
 
«Затем заметила меня и всё же остановилась. Она явно была раздражена (может, из-за того, что еще и выполняет функцию кондуктора), несмотря на то, что в транспорте находились дети. На следующей остановке зашла женщина, на вид пенсионного возраста, и тоже отхватила от водителя. Та кричала: «Натянут на морды свои маски и не видят, куда прутся! Смотри, куда идешь!» — рассказала Ольга корреспонденту Myslo.
 
Также тулячка сообщила, что во время поездки водитель кричала, размахивала руками, сигналила впереди ехавшим автомобилям и материлась. Ольге пришлось выйти не на своей остановке, так как ехать дальше ей было просто страшно.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:52 +3
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