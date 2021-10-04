Уехал на машине и не вернулся: 31-летний туляк найден погибшим в посадке на Косой Горе
По данному факту проводится доследственная проверка.
Тело пропавшего 31-летнего мужчины найдено в посадке недалеко от поселка Косая Гора. Напомним, туляк пропал 30 сентября — уехал на автомобиле Ford Focus и домой не вернулся.
По факту обнаружения тела Следственный комитет по Тульской области проводит доследственную проверку. Назначена судмедэкспертиза. Есть основания полагать, что мужчина покончил с собой.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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