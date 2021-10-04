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Привязал к батарее и прижигал утюгом: туляк пытал мать ради выпивки
Фото: архив Myslo.

Привязал к батарее и прижигал утюгом: туляк пытал мать ради выпивки

Сейчас мужчина арестован, уголовное дело направлено в суд.

В Туле 36-летний безработный мужчина обвиняется в вымогательстве и незаконном лишении свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия, 18 августа пьяный обвиняемый потребовал у матери банковскую карту, чтобы купить себе еще спиртного. Женщина отказалась, после чего взбешенный сын привязал ее к батарее и принялся пытать: 15 раз ударил палкой и 13 раз прижег утюгом. Обвиняемый измывался над 63-летней женщиной до тех пор, пока она не отдала карту. На следующий вечер женщина рассказала о том, что случилось, соседям, а те, в свою очередь, вызвали скорую и полицию.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 09:39 +1
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