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В Туле 31-летний мужчина уехал на машине и пропал без вести

В Туле 31-летний мужчина уехал на машине и пропал без вести

Помогите найти человека!

Пропал 31-летний житель поселка Косая Гора, Сысоев Владимир Николаевич. Ориентировку на розыск разместили волонтеры Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Тульской области.
 
Известно, что 30 сентября 2021 года мужчина уехал на черном автомобиле марки Ford focus в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего неизвестно.
 
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, глаза серо-зеленые. Волосы короткие, черные.
 
Был одет в сине-зеленую куртку, синие брюки и синие кроссовки.
 
Видели этого человека 30 сентября, или позже — звоните 8−800−700−54−52, или 112!
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:11 0
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