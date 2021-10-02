В Туле 31-летний мужчина уехал на машине и пропал без вести

Пропал 31-летний житель поселка Косая Гора, Сысоев Владимир Николаевич. Ориентировку на розыск разместили волонтеры Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Тульской области.

Известно, что 30 сентября 2021 года мужчина уехал на черном автомобиле марки Ford focus в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, глаза серо-зеленые. Волосы короткие, черные.

Был одет в сине-зеленую куртку, синие брюки и синие кроссовки.

Видели этого человека 30 сентября, или позже — звоните 8−800−700−54−52, или 112!