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В первом туре Суперлиги «Тулица» обыграла «Уралочку-НТМК»
Фото пресс-службы ВК «Тулица».

В первом туре Суперлиги «Тулица» обыграла «Уралочку-НТМК»

Всё решилось в пятом сете.

Волейболистки «Тулицы» стартовали в Суперлиге. В первом туре чемпионата наша команда сыграла на выезде с «Уралочкой-НТМК». Тулячки победили со счетом 3:2 (15:25, 25:22, 9:25, 25:23, 15:6).

Напомним, также вчера хорошо выступила и молодежка «Тулицы». Девчонки завоевали бронзовые медали Молодежного Кубка России.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил обе команды с прекрасными результатами:

– На старте чемпионата наша первая команда победила крепкого соперника. Игра была очень тяжелой, наши волейболистки бились до конца. Молодежка тоже не подвела. Медали Кубка России — серьезное достижение, но надо двигаться дальше. Браво, девушки! Ждем новых побед.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:33 +3
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