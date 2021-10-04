На венчании Романовых в Санкт-Петербурге были туляки
1 октября в центре Санкт-Петербурга, в Исаакиевском соборе обвенчались великий князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини, дочь итальянского дипломата.
На церемонию было приглашено тульское Дворянское собрание во главе с Евграфом Павловичем Комаровским, но по причине болезни он не смог посетить мероприятие и делегировал от Дворянского собрания своего верного друга, общественного деятеля Игоря Крюкова.
Обряд венчания под пение церковного хора проводили несколько священнослужителей, а держать короны молодоженов помогали шесть человек. В Исаакиевском соборе новобрачных встретила рота почетного караула, присутствовало много почетных гостей, были приглашены представители дворянских собраний регионов России и иностранных королевских домов, а также царь болгар Симеон Второй, король Египта Ахмед Фуад Второй и внук последнего короля Италии Умберто Второго Савойского — Эммануил Филиберт Савойский.
По завершении мероприятия венчавшихся от лица тульского Дворянского собрания, Евграфа Комаровского и от себя лично поздравил и Игорь Крюков, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.