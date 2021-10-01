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Жителя Ефремова осудят за убийство собутыльника топором
Мужчина нанёс потерпевшему множество ударов по голове.
Сотрудники Ефремовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование по делу в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, 30 августа во время распития спиртного между злоумышленником и его 31-летним знакомым произошла ссора.
Преступник схватил топор и нанёс оппоненту множество ударов по голове. Несчастный скончался на месте происшествия. Причастность обвиняемого к убийству доказана, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
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