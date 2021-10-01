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Жителя Ефремова осудят за убийство собутыльника топором
Изображение Markus Spiske с сайта Pixabay

Жителя Ефремова осудят за убийство собутыльника топором

Мужчина нанёс потерпевшему множество ударов по голове.

Сотрудники Ефремовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование по делу в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, 30 августа во время распития спиртного между злоумышленником и его 31-летним знакомым произошла ссора.

Преступник схватил топор и нанёс оппоненту множество ударов по голове. Несчастный скончался на месте происшествия. Причастность обвиняемого к убийству доказана, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

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вчера, в 21:21 +2
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Тульская областьЕфремов
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